Napoli, Osimhen e il tabù con le big da sfatare

Questa sera la sfida che vale un pezzo di Scudetto tra Napoli e Juventus al Maradona, chi ha voglia di incidere è senza dubbio Osimhen.

L’attaccante nigeriano mai in gol contro una tra Juve, Milan e Inter. Una sorta di tabù da sfatare nonostante le sue reti sin qui siano importanti per portare punti al Napoli. Gli manca uno scalpo importante e a partire da stasera lui ha voglia di lasciare il segno. L’uomo mascherato pronto a mettere il timbro per regalare una notte importante agli azzurri. I bianconeri è da 8 giornate che non subiscono gol e non sarà semplice penetrare tra le maglie della difesa, ma il Napoli ha le carte in regola per provare a fare bottino pieno in una notte speciale. Lo scrive Tuttosport.