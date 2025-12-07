Napoli News
Napoli Juventus: segui sintesi, tabellino e cronaca live del big-match della 14a giornata di Serie A
Napoli Juventus: segui sintesi, tabellino e cronaca live del big-match della 14a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Maradona
Napoli Juventus in campo per la 14a giornata di Serie A 2025/2026. Partita sentitissima tra le due squadre, in un momento della stagione che può rivelarsi decisivo per gli obiettivi di entrambe.
Nel match che avrà inizio alle 20.45 allo Stadio Maradona, si affrontano due club accesi da una rivalità storica e oggi ulteriormente intrecciati dal legame in panchina tra Antonio Conte e Luciano Spalletti: doppi ex del confronto, entrambi vincenti in passato sulle panchine che questa sera si ritroveranno da avversarie.
Il Napoli va alla ricerca di punti preziosi per restare in corsa nella lotta scudetto, mentre la Juventus insegue la zona Champions League, determinata a non perdere terreno nel confronto diretto con le altre big.. Segui LIVE il match con Juventusnews24.
SEGUI LA CRONACA LIVE DI NAPOLI JUVENTUS SU JUVENTUSNEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz. All. Spalletti.
Formazioni ufficiali Napoli Juventus, le scelte dei due tecnici per la sfida della 14a giornata di Serie A
Calciomercato Napoli, Manna è pronto ad accelerare per un giocatore: la trattativa sembra essere davvero molto vicina alla conclusione
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...