Napoli, Kim: «Devo migliorare ancora tanto. Mondiale? E’ il sogno di tutti»

Dalla Nazionale Kim Min Jae ha parlato della stagione e del Mondiale, le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Il punto su cui devo migliorare è che devo concentrarmi per tutti i 90 minuti. Devo anche migliorare molto il posizionamento. Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Sì, giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso. Serie A? L’attaccante più difficile da marcare è stato Giroud del Milan».