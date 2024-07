Kvaratskhelia RIMARRA’ al Napoli? Il punto sul RINNOVO di contratto dell’attaccante azzurro

Kvaratskhelia pronto a RINNOVARE il Napoli? Ecco le ULTIME NOTIZIE su quello che è il calciomercato partenopeo

Secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sono novità importanti per quanto riguarda il calciomercato del Napoli con il rinnovo di Kvaratskhelia.

Napoli, #Manna si è già rivisto con l’agente di #Kvaratskhelia a #Milano in queste ore: continua il dialogo tra le parti per vedere se ci sono margini per rinnovare il contratto (valido ancora per 3 anni).