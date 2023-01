Kvara e Osimhen, la coppia dei sogni del Napoli

Il Napoli travolge la Juventus e una volta di più fa capire la direzione del campionato di Serie A: Kvara e Osimhen la coppia dei sogni azzurri

La squadra di Spalletti vince e domina i bianconeri battendoli per 5-1. Da otto partite vincente e imbattuta la vecchia signora ha dovuto lasciare il passo alla verve degli azzurri. L’impossibilità di una reazione è dovuta dal fatto che il Napoli non ha lasciato il minimo spazio alla Juve. Osimhen si è sbloccato con una big e l’ha fatto in una delle serate più importanti. Due gol e un assist per il compagno Kvaratskhelia, che al contrario ne ha registrati due per i compagni (uno allo stesso attaccante). Il Maradona sogna in grande con la sua coppia che sembra non volersi fermare davanti a niente e nessuno.