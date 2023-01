Napoli, Kvaratskhelia subito in gol e zittisce i critici

Kvaratskhelia raddoppia per il Napoli: il georgiano subito in gol al primo confronto con la Juve e zittisce i critici

Kvaratskhelia raddoppia per il Napoli. Il georgiano appoggia in rete l’assist al bacio di Osimhen, lasciato libero dall’errore di lettura di Bremer.

Per il georgiano si tratta del primo gol con la maglia del Napoli alla Juve. A differenza di Osimhen, il fantasista non ha perso tempo per timbrare contro i bianconeri. Esultanza semipolemica, con cui il georgiano ha voluto zittire i critici.