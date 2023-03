Napoli, l’accusa della Polizia: «Si sapeva cosa sarebbe accaduto»

Le parole di Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, sui problemi causati dai tifosi dell’Eintracht

Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, ha parlato a Canale 21 degli scontri avvenuti ieri a Napoli.

PAROLE – «C’è stata una sottovalutazione del Tar della reale pericolosità di quanto accaduto. Mi chiedo, come pure dovrebbero farsi domande Prefetto e Tar, come mai non si sia riusciti ad arginare un fenomeno ampiamente previsto. Il Comune di Napoli non svolge una funzione di ordine pubblico. Questo è compito di Questura e Prefettura. Abbiamo assistito a qualcosa di inaccettabile. Chi paga? Conosco esercenti che hanno subito ingenti danni per la devastazione. Parlando con gli esercenti ho detto: spero voi siate assicurati per atti vandalici. La richiesta di far pagare i tedeschi e quindi il club di Francoforte non è certo di facile percorribilità. Ma i danni sono tantissimi. Gli esercenti avevano avuto ordine dalla Prefettura di restare aperti per ospitare i tifosi quindi c’è responsabilità anche da parte dello stato. Poi ci sono stati danni ai mezzi pubblici che non sono molti. Anche un solo pullman danneggiato aggrava i disagi nel trasporto napoletano».