Napoli, Lang scavalca Ndoye: partenopei pronti a chiudere per l’olandese

Napoli, Noa Langa scavalca Ndoye nelle preferenze della dirigenza azzurra: possibile la chiusura a breve

Il Napoli accelera sul mercato e si prepara ad accogliere Noa Lang, attaccante olandese del PSV, come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Il club azzurro ha deciso di cambiare obiettivo dopo la frenata nella trattativa per Dan Ndoye del Bologna, virando su un profilo che il ds Giovanni Manna seguiva da mesi. Lang, 26 anni, ha già dato il via libera e l’intesa è ormai a un passo: operazione da 25 milioni per il club olandese, con un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione per il giocatore. Un colpo che ricorda, per certi versi, quello di Dries Mertens, anche lui arrivato a Napoli dal PSV dodici anni fa.

La fascia resta però solo uno dei tasselli del puzzle: con Lang quasi definito, la società partenopea punta a completare il reparto offensivo con un centravanti di livello mondiale. Il sogno è Darwin Núñez, uruguaiano del Liverpool. Il Napoli ha già mosso passi concreti, e secondo l’ex azzurro Walter Gargano l’attaccante si sarebbe detto entusiasta dell’idea («Aspetto di chiudere», avrebbe confidato). La distanza con il club inglese è ancora ampia: i Reds chiedono circa 70 milioni, il Napoli si ferma a 40, con in ballo anche un ingaggio pesante attorno ai 5 milioni netti. Ma la trattativa resta aperta e ambiziosa.

Intanto restano vive anche le piste per completare il reparto esterni: Federico Chiesa e Jadon Sancho sono nomi monitorati, anche se le difficoltà economiche sono rilevanti. Con Lang vicino e l’obiettivo Núñez in mente, il Napoli mostra di voler costruire una rosa all’altezza delle quattro competizioni e di tornare protagonista in Italia e in Europa.