Napoli: l’intensità di Allan fa la differenza ad Anfield

Allan ha tenuto a galla il Napoli a Liverpool. Ha disputato una prestazione di incredibile intensità in mezzo al campo

Il Napoli a Liverpool ha ottenuto un punto preziosissimo dopo una gara molto sofferto, in cui ci si è difesi bassissimi. Per la tenuta difensiva dei partenopei, è stato fondamentale l’apporto di Allan, che in mezzo ha dato grande solidità al Napoli.

I numeri certificano il peso della sua prestazione in fase di non possesso. Allan è stato infatti il giocatore con più contrasti (5) e più falli effettuati (2). Segno del grande lavoro e dell’aggressività che ha messo in fase difensiva.