Napoli, Lucca ad un passo: contatti De Laurentiis e Pozzo in corso, le ultime

Il Napoli pronto a fare il passo decisivo con l’Udinese per Lucca: contatti in corso tra De Laurentiis e Pozzo

Quando il gioco si fa duro, i duri – e i vecchi amici – tornano a trattare. Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo, protagonisti di vent’anni di intrecci di mercato tra Napoli e Udinese, sono di nuovo pronti a stringersi la mano. Lo scenario stavolta si chiama Lorenzo Lucca: attaccante classe 2000, 201 centimetri di altezza e una fame di sacrificio che ha convinto la triade De Laurentiis–Manna–Conte a puntare forte su di lui.

Il dialogo è stato avviato già da settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato Manna a rompere il ghiaccio e a ottenere il gradimento del giocatore, ancor prima che altri nomi – come Darwin Núñez – tornassero a imporsi sulla scena. Il Liverpool chiede cifre astronomiche per l’uruguaiano, e Lucca rappresenta quindi un obiettivo più sostenibile ma non meno ambizioso. L’Udinese parte da una valutazione di 35 milioni, il Napoli è più vicino ai 25: dieci milioni di distanza che, viste le relazioni storiche tra le due società, non sembrano insormontabili.

Lucca non è solo un’alternativa: è un profilo che Conte vede bene in una rosa che avrà bisogno di rotazioni. I due attaccanti, diversi ma potenzialmente complementari, potrebbero alternarsi o persino coesistere. Il Napoli cerca potenza, profondità e margini di crescita, e l’ex Pisa e Ajax ha tutto per offrire questo pacchetto.

Il passato dice che quando De Laurentiis e Pozzo si parlano direttamente, spesso si chiude. Non fu così per Alexis Sanchez o per Di Natale (che rifiutò personalmente il trasferimento), ma tanti altri affari sono andati in porto. E se anche il tempo è denaro, i due lo sanno bene.