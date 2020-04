Napoli, Manolas: «Gattuso? Grande lavoro, ma non critichiamo Ancelotti»

Il difensore azzurro Manolas ha elogiato i tecnici Ancelotti e Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Kostas Manolas ha espresso le proprie considerazioni su Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Avevamo ripreso il nostro cammino, siamo tornati a giocare come avevamo abituato i nostri tifosi. Peccato che ci siamo dovuti fermare. Gattuso sta facendo un grande lavoro. Anche adesso si mantiene in contatto con tutti e ci dà lo stimolo per continuare a lavorare anche solo da casa che è peggio rispetto a lavorare al centro sportivo.

«È un rapporto molto bello. Sono il primo a essere minacciato in allenamento ma so che lo fa per stimolarmi. Vuole sempre il massimo da tutti e credo che sappia ottenerlo. Non lo conoscevo ma anche visto quanto fatto al Milan penso che abbia fatto miracoli. Ancelotti? Posso dire solo belle parole. Non possiamo criticare un mister che ha ottenuto successi dal primo giorno di allenamento in tutte le esperienze. E’ un grande allenatore e una grande persona».