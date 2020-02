Napoli, Manolas: «Grande partita. Vogliamo vincere anche al ritorno»

Il difensore del Napoli Manolas ha analizzato la vittoria conquistata in Coppa Italia contro l’Inter di Conte

Kostas Manolas ha parlato così al termine della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter: «Dopo una sconfitta pesante in casa, abbiamo fatto una grande partita. Il merito va a tutti i ragazzi, abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra che sta lottando per lo Scudetto».

«Fase difensiva? Lavoriamo in allenamento per migliorare, però soffriamo contro le piccole squadre. Subiamo gol e cala la concentrazione, come con il Lecce. Al ritorno sarà 50 e 50, l’Inter verrà al San Paolo per fare la sua partita. Noi dovremo entrare in campo per vincere», ha concluso il difensore del Napoli ai microfoni di Rai Sport.