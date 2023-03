Napoli, Mario Rui: «Kvara ha margini di miglioramento enormi»

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Eintracht Francoforte: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Sappiamo come funziona questo mondo, io sono felice di come stiamo andando. E’ più facile che vengano fuori i singoli quando si ha un gruppo forte. Kvara? Sta facendo un campionato strepitoso, ma si vedeva dall’inizio il giocatore che è e che può diventare, può fare qualcosa di davvero grande. Anche qui il merito è della squadra, perché è la squadra che mette il singolo in condizione di poter fare il massimo».