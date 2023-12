Napoli, la Repubblica: «Due acquisti hanno sistemato i conti del Bari»

La Repubblica questa mattina ha pubblicato un pezzo sul Napoli di De Laurentiis e sul momento della squadra campione d’Italia

La Repubblica questa mattina ha pubblicato un pezzo sul Napoli di De Laurentiis e sul momento della squadra campione d’Italia.

Gli addii di Giuntoli e Spalletti non hanno aiutato all’inizio di questa stagione e i 17 punti in meno rispetto allo scorso anno di questi tempi ne sono la conferma. Ma il quotidiano sottolinea come anche il mercato non abbia inciso: «I tre acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom non hanno infatti migliorato l’organico e gli altri due, Caprile e Cheddira, hanno più che altro sistemato i conti del Bari».