Napoli, Meret: «Con la Cremonese vogliamo la rivincita»

Le parole di Alex Meret sul prossimo impegno del Napoli con la Cremonese, a poche settimane dalla clamorosa sconfitta in Coppa Italia

Alex Meret, estremo difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del prossimo impegno di Campionato contro la Cremonese, a poche settimane dalla clamorosa vittoria dei grigiorossi in Coppa Italia ai rigori con i campani. Di seguito le sue parole.

ENTUSIASMO – «C’è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma come abbiamo sempre fatto prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima domenica e non al lungo termine. Ora siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché in Coppa Italia è andata come sappiamo e vogliamo prenderci una rivincita».

RINVICITA COPPA ITALIA – «É stata una gara strana, eravamo in controllo e poi con due episodi si è andati ai supplementari, poi i rigori sono una lotteria. Vogliamo prenderci una rivincita, consapevoli che se mettiamo sempre quest’applicazione e questa voglia di vincere la vittoria è alla portata».