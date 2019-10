Napoli, Meret imbattuto in Europa: il Salisburgo pensando alla Nazionale

Napoli, Meret ancora imbattuto in Champions League: il portiere azzurro cerca di convicere Mancini per gli Europei 2020

Alex Meret è una delle certezze del Napoli di Carlo Ancelotti: dopo il periodo di ambientamento, legato all’infortunio, il portiere friulano ha preso il suo posto tra i pali e non lo ha più lasciato.

Meret è ancora imbattuto in Champions, come riportato da Il Corriere dello Sport, e punta a mantenere questo status anche per convincere definitivamente Mancini, in vista degli Europei 2020, giocandosi il posto con Sirigu e Donnarumma.