Napoli, Meret: «In Champions mettiamo qualcosa in più»

Il portiere del Napoli Meret racconta le sensazioni in casa azzurra dopo il successo in Champions League contro il Salisburgo

Alex Meret ha fatto il punto della situazione in casa Napoli: «La vittoria contro il Salisburgo è stata figlia di sacrificio e carattere, tutti abbiamo dato il massimo. Ora c’è la Spal, per me sarà un’emozione tornare a Ferrara. Nelle ultime partite ho giocato meglio, merito anche della difesa che sta lavorando bene».

«In Champions League vogliamo sempre vincere, forse in Europa mettiamo qualcosa in più. Insigne e Ancelotti? Un abbraccio che fa bene al gruppo, adesso è tutto alle spalle e dobbiamo restare uniti», ha concluso Meret ai microfoni di Sky Sport.