Allo stadio San Paolo, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Paolo”, Napoli e Milan si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Napoli Milan 0-2 MOVIOLA

57′ Occasione per il Napoli – Lozano cerca Insigne sul secondo palo, bravo Calabria ad anticipare l’avversario deviando in corner.

54′ Gol del Milan – Rebic sfugge alla marcatura di Di Lorenzo e pesca Ibrahimovic sul secondo palo che di destro fa 2-0.

53′ Tiro di Lozano – La conclusione è deviata in corner da Theo Hernandez.

45+2 Tiro di Bennacer – Conclusione da fuori area dell’algerino, palla larga.

42′ Tiro di Mertens – Dormita della difesa del Milan. Insigne pesca Mertens sul secondo palo, la conclusione del belga è respinta da Donnarumma.

40′ Tiro di Lozano – Destro in diagonale che termina alto.

38′ Tiro di Manolas – Il difensore greco ci prova in rovesciata, ma la coordinazione è imprecisa. Palla fuori.

34′ Tiro di Politano – Rasoiata da fuori area dell’attaccante, palla che esce larga di qualche metro.

33′ Tiro di Calabria – Conclusione da fuori area del terzino destro, Koulibaly di coscia devia in corner.

32′ Tiro di Politano – Conclusione da fuori area dell’attaccante azzurro, palla alta.

27′ Traversa del Napoli – Dopo una mischia in area Di Lorenzo centra in pieno la traversa a porta sguarnita.

26′ Tiro di Mertens – Il belga conclude di destro da posizione centrale, Donnarumma di distende e devia in corner.

24′ Occasione per il Milan – Rebic salta il diretto avversario e crossa in area, Meret blocca in uscita

20′ Gol del Milan – Ibrahimovic sul cross di Theo Hernandez s’inserisce tra i due centrali e di testa infila Meret sul secondo palo

18′ Occasione per il Milan – Cross di Calhanoglu, Koulibaly è bravo ad anticipare Ibra deviando in corner

14′ Tiro di Saelemaekers – Lancio illuminante di Kessié per l’esterno belga che si porta la palla sul sinistro ma conclude alto.

11′ Occasione per il Milan – Kjaer tutto solo in area di rigore spara alto da pochi passi sugli sviluppi di un corner.

10′ Tiro di Calhanoglu – Conclusione da fuori area di destro del turco, Meret respinge in corner

8′ Tiro di Rebic – Ibra pesca il croato con un lancio, Rebic però “cicca” la sfera che finisce comoda tra le braccia di Meret.

4′ Occasione per il Napoli – Politano sfonda sulla corsia di destra e si lancia in contropiede, il suo cross è però intercettato da Kjaer.

2′ Occasione per il Milan – Calabria crossa dalla destra verso Rebic, Mario Rui bravo ad anticipare il croato liberando l’area.

Migliore in campo: Ibrahimovic al termine del primo tempo PAGELLE

Napoli Milan 0-2: risultato e tabellino

RETE: 20′, 54′ Ibrahimovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano (55′ Zielinski); Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Elmas, Lobotka, Petagna. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Diaz, Castillejo. All.: Pioli (in panchina Bonera).

AMMONITO: 16′ Bakayoko, 46′ Calabria

ARBITRO: Valeri