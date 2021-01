Prosegue la trattativa fra Napoli e Marsiglia per la cessione di Milik alla squadra francese. Oggi emergono nuovi dettagli

L’Olympique Marisglia fa sul serio per Arkadiusz Milik e secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la società ha francese ha offerto 10 milioni per il giocatore.

La vera novità è rappresentata dalla formula, ovvero un prestito con diritto riscatto. In questo caso, però, Milik dovrebbe prima rinnovare con il Napoli per poi partite in direzione Francia.