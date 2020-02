Il Napoli non ha raggiunto un’intesa con Milik per il rinnovo del contratto: futuro dell’attaccante polacco in bilico

Arkadiusz Milik è sempre più distante dal Napoli. I recenti dialoghi per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2021) non hanno garantito un’intesa tra le parti, con l’attaccante polacco al passo di addio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se nelle prossime settimane la situazione non si sbloccherà, il Napoli andrà alla ricerca del sostituto di Milik.