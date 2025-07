Napoli, si complica l’arrivo di Ndoye: ecco tutte le alternative per Antonio Conte

Napoli, si complica la trattativa per Dan Ndoye, con il Bologna che non cede la sua posizione: ecco le alternative per Conte

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per regalare ad Antonio Conte un altro rinforzo offensivo. Dopo aver già chiuso per Kevin De Bruyne, Noa Lang, Lorenzo Lucca e Sam Beukema, il club azzurro vuole completare il reparto d’attacco con un nuovo esterno. Il primo nome sulla lista resta Dan Ndoye del Bologna, ma la trattativa si è complicata e la dirigenza guidata da Giovanni Manna sta valutando diverse alternative.

L’accordo con il giocatore svizzero è stato trovato da tempo, ma il Bologna ha finora respinto tutte le offerte per il suo cartellino. La situazione si è ulteriormente aggravata dopo l’inserimento del Nottingham Forest, che ha raggiunto un’intesa con Ndoye e spinge per chiudere. Il club emiliano, restio a cedere un altro dei suoi titolari dopo Zirkzee, complica la strada per il Napoli, che però non ha ancora mollato e proverà un ultimo assalto.

Nel frattempo, si valutano le alternative. Una delle opzioni è Federico Chiesa, reduce da un’annata opaca e in uscita dal Liverpool. L’esterno ex Juventus vorrebbe rilanciarsi in Serie A anche in ottica Mondiale 2026, e Napoli potrebbe rappresentare il contesto ideale. Già l’estate scorsa Conte aveva espresso apprezzamento per il classe ’97, che rappresenterebbe un’occasione di mercato a basso costo.

Un altro nome seguito è quello di Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 reduce dalla sua prima stagione al Lipsia. Talento esplosivo con ampi margini di crescita, Nusa ha già impressionato anche contro l’Italia con una recente doppietta in Nazionale. Tuttavia, si tratterebbe di una scommessa più che di un innesto immediatamente pronto.

Nei giorni scorsi è stato proposto anche Jack Grealish, in uscita dal Manchester City. L’idea sarebbe quella di un prestito, ma l’ingaggio dell’inglese è fuori scala per i parametri economici del Napoli, che ha deciso di non approfondire.

Infine, c’è stato un sondaggio per Ademola Lookman, ma l’Inter è nettamente in vantaggio con un’offerta da 40 milioni, contro i 50 richiesti dall’Atalanta. Per ora, il Napoli resta alla finestra.