Napoli, NESSUN DUBBIO sul FUTURO di Kvaratskhelia: ecco la DATA del RINNOVO con i partenopei

Il Napoli di Conte riparte da Kvicha Kvaratskhelia. Per i tifosi azzurri non poteva esserci notizia migliore, in particolar modo visto l’addio sicuro di Victor Osimhen, ancora alla ricerca della sua nuova destinazione.

Secondo Il Mattino, l’adeguamento contrattuale si aggirerebbe attorno ai 5 milioni più bonus e verrà ufficializzato dopo l’Europeo, appuntamento storico per Kvicha e per la sua Georgia alla prima partecipazione di sempre.