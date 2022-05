Napoli, non solo Insigne: al Maradona può essere l’ultima per tanti big

Napoli-Genoa sarà l’ultima di Insigne allo stadio Maradona, ma anche per altri big azzurri potrebbe essere il passo d’addio

Nel corso di Napoli-Genoa di questo pomeriggio, tutta l’attenzione sarà rivolta a Lorenzo Insigne alla sua partita allo stadio Maradona prima della partenza verso Toronto. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro potrebbe non essere l’unico big al passo d’addio davanti al pubblico partenopeo.

Ospina non ha ancora rinnovato il suo contratto, le voci di mercato su Koulibaly e Fabian Ruiz si fanno insistenti, così come quelle di Osimhen in Premier League. E così Napoli-Genoa potrebbe trasformarsi dall’addio di uno, al saluto a tanti.