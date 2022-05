Napoli, nuova idea per la porta: spunta l’ipotesi Vicario. Le ultime

Il giocatore di proprietà del Cagliari Guglielmo Vicario è finito nel mirino del Napoli per la porta. La situazione sul giocatore

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli deve risolvere il problema relativo al ruolo del portiere. La situazione è problematica: David Ospina è in scadenza e non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo e Alex Meret ha ancora un anno di contratto, ma è reduce da una stagione difficile e potrebbe essere ceduto.

Questi sono i motivi che porterebbero il club partenopeo a un assalto per un nuovo portiere. Fra i nomi papabili c’è quello di Guglielmo Vicario, che verrà presto riscattato e poi rivenduto dall’Empoli.