Napoli, nuovo capitano: con l’addio di Koulibaly in tre si contendono la fascia

Con l’addio di Koulibaly, il Napoli perde anche l’uomo che avrebbe dovuto sostituire Insigne come capitano. In tre in corsa per la fascia

Con l’addio di Lorenzo Insigne direzione Toronto, la fascia di capitano era destinata al braccia di Kalidou Koulibaly. Ma anche il senegalese è ormai in procinto di andar via e allora il Napoli dovrà scegliere il suo nuovo capitano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in tre sarebbero in corsa per la fascia: Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui. Una prima indicazione importante potrebbe esserci nell’amichevole di domani contro l’Anaune.