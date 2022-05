Napoli, oggi incontro Spalletti-De Laurentiis: chiesta la conferma di tre calciatori

Nella giornata di oggi Spalletti e De Laurentiis si incontreranno per parlare del futuro. L’allenatore vuole la conferma di tre leader

La stagione del Napoli volge ormai al termine e si pensa già alla prossima. Come riportato da L a Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis all’hotel Britannique per cominciare a muovere i primi passi per il futuro.

L’allenatore ha in mente un mix di giovani e calciatori d’esperienza e proprio per quanto riguarda i leader dello spogliatoio, farà una richiesta al suo presidente. Spalletti vorrà la conferma di tre elementi: Koulibaly, Mertens e Ospina. Considerati fondamentali per ripartire.