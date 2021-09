Napoli, Ospina e Osimhen disponibili per Leicester? Le ultime

Il Napoli con il fiato sospeso in vista della gara contro il Leicester in Europa League: la situazione di Ospina e Osimhen

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus e la vetta della Serie A condivisa con Roma e Milan, affronterà il Leicester in Europa League. Sfida dal sapore di Champions in Inghilterra: gli azzurri restano in attesa per conoscere il destino di Osimhen e Ospina.

Come riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis sta intrattenendo continui rapporti con la UEFA e con Giorgio Marchetti. Al momento filtra ottimismo sulla loro presenza anche se il Governo inglese è intransigente sui calciatori transitate da “zone rosse” per quanto riguarda la situazione Covid, come Colombia e Nigeria.