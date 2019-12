Napoli Parma: cosa deve temere Gattuso

Il match di esordio di Gattuso a Napoli presenta insidie. Sarà interessante vedere i suoi aggiustamenti difensivi

Il Parma è tra gli avversari più passivi della Serie A. D’Aversa vuole una squadra che attacchi sul lungo, in ripartenza. E’ quindi un contesto tattico interessante per l’esordio a Napoli di Gattuso.

Con Ancelotti, i partenopei soffrivano infatti parecchio nelle transizioni difensive. Quando si perdeva palla, la squadra era disposta male e subiva molto in ripartenza. Sarà quindi significativo vedere quali saranno gli accorgimenti tattici di Gattuso, a partire dal modulo in fase di non possesso. Il tecnico calabrese ha detto che non ama le due linee da 4, quindi si vedrà un 433/451.