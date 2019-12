Napoli, in Premier attenti ad Ancelotti: l’Arsenal pronto all’assalto

Napoli, l’Arsenal starebbe facendo più di un pensiero per mister Ancelotti nel caso in cui il tecnico venga esonerato

Il futuro è incerto come non mai in casa Napoli e tutto potrebbe cambiare in modo repentino in queste settimane. De Laurentiis è stato perentorio. Vincere con Udinese e Genk altrimenti i saluti con mister Ancelotti saranno inevitabili.

Non solo però, stando a quanto riporta il Daily Express infatti dall’Inghilterra monitorano con molta attenzione la situazione. L’Arsenal sarebbe pronto all’assalto del tecnico nel momento in cui venisse esonerato. Stando sempre a quanto riporta il quotidiano Ancelotti avrebbe battuto per gradimento Allegri e Pochettino.