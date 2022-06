Napoli, proposto Ounas per arrivare a Deulofeu: la risposta dell’Udinese

Il Napoli offre il cartellino di Adam Ounas all’Udinese per Deulofeu. La risposta della società friulana alla proposta

L’esterno offensivo algerino Adam Ounas, in scadenza di contratto nel 2023, lascerà il Napoli in estate. Il suo cartellino è stato proposto all’Udinese per arrivare a Gerard Deulofeu come parziale contropartita.

Secco rifiuto, però, da parte dei friulani, che si aspettano ben altre proposte per lasciar andare lo spagnolo.