Napoli, prove di riappacificamento tra De Laurentiis e la squadra

Dopo l’imposizione del ritiro, il rifiuto della squadra e le multe, c’è un tentativo di tregua tra le due parti: la situazione a Napoli

Riavvicinamento dietro l’angolo tra il presidente De Laurentiis e i giocatori del Napoli? Questa è l’indiscrezione giunta da Liverpool e riportata da Gianluca Di Marzio, inviato di Sky Sport.

Sono in corso lavori diplomatici per mettere fine alla questione. Nel frattempo, sono arrivate le multe ai giocatori, rei di essersi rifiutati di andare in ritiro. Programmato un incontro fra gli azzurri e ADL prima del match contro il Bologna.