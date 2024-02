Napoli, il report dell’allenamento: Politano infortunato?

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi degli azzurri dopo la sfida con il Barcellona

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi degli azzurri dopo la sfida con il Barcellona, in cui Matteo Politano era uscito un po’ malconcio.

COMUNICATO – Dopo la gara col Barcellona per l’andata degli ottavi di finale di Champions, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Ngonge ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.