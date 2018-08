Edi Reja conferma di star discutendo con De Laurentiis per assumere il ruolo di supervisore del settore giovanile del Napoli

Il Napoli si prepara ad accogliere nuovamente una delle figure che più ha inciso nel ritorno del club tra le grandi della Serie A dopo il fallimento. L’ex allenatore degli azzurri, Edi Reja, ha confermato al Corriere dello Sport che sta discutendo con Aurelio De Laurentiis la possibilità di gestire il settore giovanile. «Sto definendo gli ultimi dettagli con De Laurentiis. Torno a Napoli come supervisore del settore giovanile, metto in campo la mia esperienza e la mia idea di calcio. Intanto mi felicito con la Spal, a cui sono sempre affezionato, per il primo posto in classifica». Reja ha giocato nel club ferrarese, che ad oggi condivide la prima posizione in campionato con Napoli e Juventus, dal 1963 al 1968.

Da tempo si parla di un ritorno in Campania del tecnico, che durante la preparazione estiva ha visionato gli allenamenti della squadra al ritiro di Dimaro. Reja per la gestione delle squadre giovanili si avvalerà della collaborazione di Gianluca Grava. Il Napoli nel frattempo si prepara alla sfida con la Sampdoria con Allan in prima fila a caricare il gruppo per la corsa Scudetto.