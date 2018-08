Allan suona la carica: «Napoli, è il momento di vincere»

Protagonista delle prime due giornate di campionato, Allan, ha fissato gli obiettivi per la stagione

Il centrocampista Allan ha impressionato nelle prime due uscite in campionato del Napoli per quantità e prestazioni. A Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il centrocampista azzurro che ha suonato la carica: «Ci voleva questa carica per ottenere risultati positivi e tre punti. Sono felice, è bellissimo ricevere l’affetto della gente. L’anno scorso abbiamo fatto molto bene, eppure non è bastato per vincere lo scudetto: questa cosa ci dispiace, quest’anno proveremo a vincere qualcosa, poi magari basterà fare anche di meno». Allan commenta anche la sua prova contro il Milan: «Io migliore in campo?Tutta la squadra fa bene: noi non abbiamo mai mollato, proviamo a dare una mano. Questo gruppo è speciale, che pensa sempre ai compagni che stanno difficoltà. Il gruppo è la forza di questo Napoli».

Poi sugli obiettivi del Napoli e quelli futuri con il Brasile: «Quarto anno a Napoli? Spero di fare sempre meglio dell’anno prima, quest’anno vorrei vincere qualcosa: è arrivato il momento per il Napoli, darò tutto me stesso per aiutare la squadra. Brasile? E’ un obiettivo che ho, certo. Penso di dare il massimo per il mio club, vorrei avere una chance. L’allenatore ha dato opportunità a tanti ragazzi che giocano in Brasile, spero possa darla anche a me». Infine, chiusura dedicata al prossimo impiego che aspetta la squadra di Ancelotti, il match contro la Sampdoria: «E’ un momento felice per noi, ma non possiamo regalare gol agli avversari come capitato con Milan e Lazio. Dobbiamo cercare di essere concentrati per tutti i 90 minuti, e poi vincere. E’ sempre duro giocare con la Sampdoria, non sarà diverso domenica sera».