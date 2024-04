Napoli Roma, Calzona: «Meritavamo la vittoria. Sul gesto...»

Le parole dell’allenatore Calzona dopo quella che è stata la partita di stasera di Serie A TIM 2023/2024 tra Napoli e Roma

Ecco le parole in conferenza stampa di Calzona post Napoli Roma di stasera per il match di Serie A.

«Chiedo scusa perché ho fatto un gesto che non mi appartiene, non è neanche bello da vedersi. Ero molto arrabbiato. Oggi meritavamo di vincere, abbiamo esso qualità, ordine, voglia, orgoglio. Di questo sono molto felice. Quest’anno non ce ne va una bene. Tante situazioni strane ce le siamo cercate, ma oggi la squadra meritava di vincere. E’ chiaro che questa squadra, se è quella vista oggi, può continuare a essere l’organico giusto per il Napoli, magari aggiungendo qualcosa. Ma ci deve pensare la società, non è una cosa che mi appartiene»