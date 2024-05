Tottenham-Manchester City: orario, dove vederla e probabili formazioni

Al Totteham Stadium in campo la sfida di Premier League tra Spurs e Manchester City: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Al Tottenham Stadium di Brighton in campo la sfida di Premier League tra Tottenham e Manchester City. Recupero della 34ª giornata, è una sfida decisiva per la Premier League: con una vittoria la squadra di Guardiola si riporterà in testa al campionato a +2 dall’Arsenal. Per gli Spurs invece cosa conterà di più: provare un ultimo tentativo per andare in Champions League (servono due vittorie e una sconfitta all’ultima giornata dell’Aston Villa) oppure, con l’Europa League al sicuro, fare lo sgambetto decisivo ai rivali dell’Arsenal? Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle squadre più divertenti del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Emerson; Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison. All. Postecoglou.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola.

Tottenham-Manchester City, orario e dove vederla

Tottenham-Manchester City è in programma martedì 14 maggio alle ore 21. In Italia sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4k, al canale 201 e 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.