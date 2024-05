Simeone: «Ho sempre voluto il Napoli, sento di avere la cazzimma»

Le parole di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, sul suo legame speciale con il club azzurro. I dettagli

Giovanni Simeone ha parlato ai canali ufficiali del Napoli del suo rapporto con il club.

EMOZIONI A NAPOLI – «È stato super emozionante perché lo volevo dal primo giorno di mercato. Sul mercato sono successe poi tante cose, ma io ho sempre voluto venire qui. Il giorno in cui mi hanno dato la maglia per andare in ritiro è stato molto emozionante, un momento molto importante per me. Momento migliore? Sono tanti, ma dico il primo gol in Champions League, per me è stato un sogno che si è avverato. È stata una cosa pazzesca e questo mi ha fatto fare un salto, mi sono sentito più forte, più sicuro di me stesso, di tutto quel lavoro fatto per arrivare fin là. Quello per me ha segnato un prima e un dopo».

NAPOLI – «Mi sono sentito subito bene con Napoli, con la città, con le persone. Qui si parla molto di ‘cazzimma’, è una cosa che mi rappresenta tantissimo, mi piace molto. Per questo mi sono sentito subito uno come loro».