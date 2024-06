Euro 2024: arrestato un candidato steward, era sostenitore dell’Isis

Euro 2024, si alza il livello di sicurezza: arrestato un candidato steward che era anche sostenitore dell’Isis

Si alza il livello di sicurezza in Germania in vista di Euro 2024. La polizia tedesca ha arrestato un uomo presunto sostenitore dell’Isis. Come riportato dalla Bild, l’uomo aveva fatto richiesta di assunzione come steward e addetto alla sicurezza nelle fan zone dell’Europeo e fuori dagli stadi.

L’uomo, arrestato nell’aeroporto Colonia, era indagato per aver inviato 1.700 dollari ad un conto situato nella “Provincia del Khorasan dello Stato Islamico“.