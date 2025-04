Manchester City, Guardiola parla già del possibile erede di De Bruyne: le parole del tecnico spagnolo

Manchester City, Pep Guardiola parla già di un possibile erede di Kevin De Bruyne: le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo

Questo venerdì, il Manchester City ha vissuto un momento significativo con l’addio di Kevin De Bruyne. Durante la conferenza stampa, Pep Guardiola ha espresso il suo profondo apprezzamento per il contributo del giocatore belga, sottolineando quanto sarà difficile sostituirlo. Tuttavia, ha categoricamente negato che il club abbia già individuato un erede all’interno della squadra. Le parole:

PAROLE – De Buyne e Foden hanno giocato insieme negli ultimi anni molte, molte volte. Ma non ha la qualità specifica di Kevin, non abbiamo quel giocatore nella nostra squadra. Non ce l’abbiamo. Phil ha altre qualità che sono difficili da trovare nella nostra squadra. Non c’è un giocatore che deve fare il ruolo di Kevin. Ognuno deve fare il suo ruolo, le sue abilità, la sua qualità.