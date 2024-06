Francia Griezmann: «Giroud o Thuram, chi è il migliore? Mettiamolo ai voti»

Le parole di Antoine Griezmann, attaccante della Francia, su chi è il miglior compagno di reparto tra Giroud e Thuram

Antoine Griezmann dal ritiro della Francia si pronuncia così su quale sia il suo partner d’attacco ideale in Nazionale. Chi meglio tra l’interista Thuram e l’ex milanista Giroud.

In tempo di elezioni questa la risposta in conferenza stampa: «Possiamo anche votare, chi vuole lo faccia. Io sono d’accordo. Per il resto Olivier è un perno, Marcus è più mobile. Certo, cambia il mio modo di giocare e devo adattarmi. Se gioca Marcus, devo trovarmi più vicino all’area di rigore. In fase difensiva siamo davanti a due blocchi da quattro con Kylian. A livello offensivo molta libertà con Kylian e Marcus e sulle fasce. Sta a me adattarmi».