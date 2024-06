La FIFA pronta a cedere: le leghe potranno giocare delle partite negli USA

La FIFA è pronta a cedere: a breve le leghe europee potranno giocare una giornata di campionato negli Stati Uniti

La FIFA, come riportato da L’Equipe, è pronta a cedere alla richiesta delle leghe europee e di Relevent Sports, che organizza l’International Champions Cup ogni estate. L’organizzazione sportiva ha cercato per anni di far disputare delle giornate dei campionati europei negli Stati Uniti. Una richiesta che ha sempre ricevuto il no della FIFA e per cui adesso la Relevent Sport ha deciso di citarla.

Per evitare problemi legali, la FIFA avrebbe alla fine accettato un accordo amichevole con la società americana. La prima lega pronta a far giocare una giornata di campionato già nella prossima stagione negli USA dovrebbe essere La Liga, seguita da Serie A e Bundesliga. La Ligue 1 si è detta interessata per la stagione successiva. Meno convinta la Premier, ma se le altre 4 principali leghe lo faranno, seguirà a ruota.