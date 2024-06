Buongiorno Napoli, incontro con Conte? Social impazziti - FOTO 

Alessandro Buongiorno è nel mirino del Napoli, sui social una presunta foto del difensore del Torino con Antonio Conte, ma la prudenza è d’obbligo

Da Twitter, passando per Facebook e Instagram: negli angoli calcistici dei social (ormai) non si parla d’altro. Ci ha pensato una (presunta) foto, in un attimo diventata virale, a scaldare una insolitamente fredda giornata di giugno in quel di Torino. Nell’immagine in questione ecco il neo tecnico del Napoli Antonio Conte, insieme a quello che a detta di molti sarebbe il difensore granata Alessandro Buongiorno.

Cosa starebbe (il condizionale è d’obbligo) accadendo? Lo spieghiamo subito. Per prima cosa è necessario riavvolgere il nastro sino ad una settimana or sono, più precisamente fino a lunedì 3 maggio. In tale data, in un’intervista al termine de “La notte della C”, il patron del Torino Urbano Cairo dichiarava la stoica decisione di non mettere sul mercato il diamante dell’arsenale sabaudo: Alessandro Buongiorno.

Pre-tattica o strenua decisione che sia, le parole dell’imprenditore alessandrino non hanno tuttavia impedito al Napoli di bussare nuovamente alle porte del club granata per chiedere informazioni su Buongiorno. In modo particolare sarebbe Antonio Conte a voler puntare le proprie fiches sul Nazionale, con Aurelio De Laurentiis convinto (fin dove economicamente possibile) nell’accontentare il nuovo tecnico partenopeo.

Ed arriviamo dunque alla prima menzionata foto che, come anticipato, è diventata in un men che non si dica virale online. Che i due profili intravedibili nell’immagine somiglino alle figure di Conte e Buongiorno non ci sono dubbi, ma in attesa di conferme dalle società o dai diretti interessati la prudenza è più che obbligatoria. Quante volte – specialmente in epoca moderna – i social hanno ingannato milioni di utenti con post ritoccati o direttamente fake? Insomma, meglio controllare due volte prima di cadere nel tranello.

A proposito dei social, l’ultima apparizione di Buongiorno in rete risale al 6 di giugno, quando il numero 4 del Torino ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno. Quel che è certo è che il classe ‘99 attualmente si trova impegnato in quel di Coverciano (un’altra evidenza che potrebbe smentire l’incontro con Conte). La concentrazione è solo ed esclusivamente sui prossimi europei, soltanto dopo si parlerà (anche) di mercato.