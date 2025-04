Allenamento Atalanta, buone notizie per Kossounou: riuscirà a recuperare per il Bologna?

Le condizioni dei calciatori infortunati dell’Atalanta dopo l’ultimo allenamento odierno dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito

Arrivano novità dall’allenamento dell’Atalanta, con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in vista dalla prossima sfida di Serie A contro il Bologna. Focus particolare sul possibile recupero di Odilon Kossonou dopo i recenti problemi fisici.

REPORT ALLENAMENTO – «Kossounou si è allenato parzialmente in gruppo. Recupero possibile per domenica? Tutto dipenderá dall’ultima seduta atalantina. Posch e Toloi lavoro individuale in campo, terapie per De Ketelaere, Scamacca, Scalvini e Palestra».