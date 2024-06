Calciomercato Milan, Moncada a Londra per un obiettivo in attacco

Calciomercato Milan, Moncada a Londra per parlare con il Chelsea: si cerca un rinforzo in attacco: ecco il nome che piace ai rossoneri

Come riportato da Sky, il Milan sta accelerando nelle ultime ore sul calciomercato per Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea. Moncada, a Londra per tenere vivi i contatti con diversi club della Premier, ha ricevuto da Furlani l’input per chiudere la trattativa.

I rossoneri vogliono il calciatore con la formula del prestito, magari inserendo un diritto di riscatto al termine della stagione. Broja non sarebbe il titolare ma l’alternativa a Zirkzee, primo obiettivo per il ruolo di centravanti.

