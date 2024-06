Sampdoria Inter, nodo portieri: lo scenario di calciomercato

Inter e Sampdoria al lavoro sul calciomercato per intavolare una trattativa: il nodo è quello dei portieri: ecco lo scenario

La Sampdoria e l’Inter sono accomunate dalla medesima esigenza: chiarirsi le idee circa il portiere titolare della prossima stagione. I blucerchiati hanno ancora il cartellino di Emil Audero che, però, vorrebbero girare ai nerazzurri per 7 milioni di euro.

I blucerchiati, d’altro canto, sperano di poter riavere Filip Stankovic in prestito per un’altra stagione, in modo tale da poter investire su altri ruoli. Per questa ragione, stando a quanto riportato daTuttosport, i nerazzurri potrebbero riaprire le porte all’italo indonesiano in caso di mancato accordo con Bento dell’Athletico Paranaense cui prezzo è 20 milioni non trattabili.

Rimane quindi aperto lo scenario di calciomercato che riporterebbe il blucerchiato a Milano con Stankovic che, con tutta probabilità, verrebbe ceduto in prestito per un altro anno.