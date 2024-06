Arabia Saudita, l’Al-Ahli mette nel mirino Osimhen e Kimmich

L’Arabia Saudita di nuovo protagonista sul calciomercato: l’Al-Ahli punta al doppio colpo Kimmich e Osimhen

L’Arabia Saudita si prepara a fare di nuovo la parte del leone nella sessione estiva di calciomercato: come riportato da Alfredo Pedullà l’Al-Ahli si prepara al doppio colpo Osimhen e Kimmich.

Sul fronte dell’attaccante del Napoli l’interesse c’è già dallo scorso anno, ma la volontà del calciatore è quello di proseguire in Europa: il Chelsea la sua destinazione preferita, con il PSG come alternativa. Per quanto riguarda il tedesco dirà addio al Bayern Monaco, ma è già in trattativa con il Barcellona.