Atalanta Juventus Coppa Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: le probabili formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre arrivano alla sfida con il morale completamente diverso: i bergamaschi si preparano alla prima delle loro due finali stagionali: prima in Coppa Italia e poi quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri invece hanno raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, ma dopo un girone di ritorno in campionato particolarmente negativo e grazie proprio alla vittoria della Dea contro la Roma di domenica, che ha permesso alla squadra di Allegri di avere la certezza matematica. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Atalanta-Juventus: orario e dove vederla

Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia, inizierà alle ore 21 di mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Disponibile in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity.