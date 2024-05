Conte, corsa a tre per il tecnico: ma chi si sta davvero muovendo? Il punto su Napoli, Milan e Juve

Antonio Conte potrebbe tornare in Serie A il prossimo anno, ma su che panchina? Le mosse di Juve, Milan e Napoli

Attraverso un editoriale sul proprio sito, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione relativo al possibile futuro di Antonio Conte, conteso fra Napoli, Milan e Juve. Stando a quanto riferito dal giornalista, ad oggi i rossoneri non hanno mosso alcun passo per l’arrivo del tecnico salentino sulla panchina per la prossima stagione.

Anche la Juve, che sta aspettando Thiago Motta, non è mai stata realmente interessata ad un ritorno di Conte. Così il club più vicino al tecnico al momento è il Napoli, con De Laurentis che potrebbe decidere di passare all’affondo decisivo per portarlo alla guida dei partenopei: ha le carte in mano e la disponibilità dell’allenatore salentino, il gradimento è reciproco. Più defilate le piste che potrebbero portare Pioli, Italiano o Gasperini al Napoli.