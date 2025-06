Napoli, Manna pronto a soddisfare la richiesta di Conte per l’attacco: concorrenza bruciata

Napoli, vicino alla chiusura per il nuovo rinforzo di calciomercato in attacco: si tratta della prima scelta del tecnico Antonio Conte

Il Napoli è vicino a chiudere il colpo Lorenzo Lucca dall’Udinese per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’attaccante classe 2000, reduce da un’ottima annata culminata con la convocazione in Nazionale, è da tempo nel mirino di diverse big italiane, ma adesso il club partenopeo sembra aver sbaragliato la concorrenza. L’operazione si basa su un trasferimento a titolo definitivo, senza formule ibride: l’accordo tra le parti potrebbe chiudersi attorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Lucca ha già dato il suo assenso al trasferimento, spinto dalla possibilità di giocare in Champions League e dalla volontà di lavorare con Antonio Conte, tecnico che lo ha espressamente richiesto. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha appoggiato con convinzione la scelta.

L’arrivo di Lucca rappresenta una strategia precisa del Napoli: affiancare a Romelu Lukaku un centravanti alternativo ma di qualità, per gestire al meglio gli impegni tra Serie A e coppe europee. Il belga è stato un perno insostituibile nella passata stagione, ma l’intensità del calendario 2025–26 impone una rotazione più equilibrata. In uscita c’è Giovanni Simeone, destinato a lasciare il club dopo due stagioni vissute ai margini. Su di lui c’è l’interesse concreto del neopromosso Pisa, pronto a offrirgli spazio e centralità. Il passaggio di consegne tra Simeone e Lucca si inserisce in un progetto tecnico che punta a mantenere alto il livello della rosa senza perdere compattezza né ambizione. L’incontro tra Napoli e Udinese in programma in settimana potrebbe sancire la fumata bianca definitiva per il passaggio dell’ex Ajax alla corte di Conte.