Napoli, rinnovo Fabian: programmato l’incontro tra le parti. La situazione

Il Napoli e l’agente di Fabian Ruiz hanno programmato l’incontro per discutere del futuro dello spagnolo

Fabian Ruiz ha regalato la vittoria al Napoli contro il Torino, ma il suo futuro in azzurro è ancora tutto da scrivere. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo non sono ancora state imbastite.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il d.s. Giuntoli e l’agente del calciatore hanno programmato un incontro prima di Spezia-Napoli, ultima giornata di campionato. Insieme discuteranno e vedranno se cercare un’intesa per prolungare il contratto o se le voci dei vari interessi in Liga siano reali.